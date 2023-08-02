الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 5 درجات يضرب الهند

زلزال في الهند
زلزال في الهند

أفاد المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، بوقوع زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، في سواحل جزر أندمان ونيكوبار جنوب شرقي الهند.

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زلازل في الهند

وأضاف بيان المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، اليوم الأربعاء، أن الزلزال وقع على بعد 257 كم من منطقة كامبل باي، وعلى عمق 10 كم.

 

ووفقا للبيان، فإنه لم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

 

وعلى جانب آخر، كانت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة قونية التركية.

 

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع على عمق 7.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.

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