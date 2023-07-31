ضرب محافظة ملايطة التركية زلزال قوي، اليوم الإثنين، في الساعة 18:23 بالتوقيت المحلي لتركيا، حسبما أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع على عمق 8.5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

زلزال قوي يضرب محافظة ملايطة التركية:

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد قتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.