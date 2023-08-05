السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشروق: بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني

مزاد علني لبيع محال
مزاد علني لبيع محال تجارية وصيدلية

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن بيع 3 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلنى بمواقع متفرقة بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزيادة الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم استهداف مناطق: دار مصر، الشباب 70م2 و 100م2، التاسعة عمارات، وتم ترسية المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق بمساحات تتراوح من 22م2 : 38م2، والتى ستساهم في توفير أنشطة متنوعة للتيسير على السكان وجعل الخدمات بالقرب من محال إقامتهم، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء مدينة الشروق كافة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد،  استمرار أعمال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء، لافتاً إلى أنه جارٍ الآن تدعيم وزراعة شتلات الزهور بالحدائق والمتنزهات المفتوحة والجُزر بالحى الأول ومركز المدينة، كما وجه بتكثيف أعمال الرعاية اللازمة حفاظاً على المزروعات.
 

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