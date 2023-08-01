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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مختار جمعة: القرآن أقدس مقدساتنا والسماح بالتطاول عليه جريمة عنصرية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مسألة تكرار حرق المصحف في السويد والدنمارك تستدعي تحركا سريعا من الدولتين لمنع تلك الإساءات وتعديل أي قوانين تدعم وتغزي الكراهية الدينية وتسمح بالإساءة للمقدسات الدينية لجميع الأديان تفاديا لصراعات دينية لو فتح بابها وأفلت الأمر من يد العقلاء فإنه لن تبقي ولا تذر.

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أضاف "جمعة" أنه يجب أن يعلم الجميع أن المسلمين أمة قد ينفد صبر أبنائها وأن ما يحدث في هاتين الدوليتين من تجاوز يمثل أقصى استفزاز لمشاعرهم وأبلغ تطاول على مقدساتهم مما يستدعي التنبيه بحسم لخطورة عواقب هذا التمادي.

لحفاظ على حقوق الإنسان ونبذ العنف والكراهية

الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف

وتابع: وإنه لعجب صمت تلك المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان ونبذ العنف والكراهية، مما يفقدها مصداقيتها لدى المسلمين جميعا ويشعرهم بالغبن والظلم وازدواجية المعايير والكيل بألف كيل.

وقال وزير الأوقاف: ندين بشدة ونشجب بقوة تلك الإساءات ونحذر من عواقبها على السلم العالمي في عالم بات شبه ممزق لا يحتمل مزيدا من الصراعات ولا سيما الدينية منها.

وأتم قائلًا: "والقرآن الكريم أقدس مقدساتنا والتطاول عليه جريمة عنصرية، ولن نسمح بالتطاول عليه أو التجاوز في حقه أو الإساءة لديننا ورسولنا الكريم مادام فينا نفس واحد نتنفسه".

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