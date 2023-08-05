"خاضعة لعقوبات أمريكية".. هجوم أوكراني يستهدف ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش

أعلنت روسيا، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط مدنية لهجوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، مما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، دون ان يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقم الناقلة، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري أن الناقلة أصيبت ووتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم.

أضافت "تاس" أنه لم تتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصا.

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" أن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "SIG" الخاضعة لعقوبات أمريكية.

وأكد مركز التنسيق البحري الروسي، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين صفوف طاقم الناقلة، موضحا أن الناقلة تعرضت لأضرار في مضيق كيرتش جراء الهجوم الأوكراني .

وأوضح المركز أن خدمة الإنقاذ البحرية تعمل الآن ووصلت بالفعل قاطرتين إلى موقع الهجوم للعمل على سحب الناقلة .

وأضاف المركز أن غرفة محرك الناقلة تعرضت لأضرار، موضحين: "غرفة المحرك تضررت. ليس كثيرا لكنها أصيبت".

انفجارات تهز القرم

قال فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، إن العديد من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم.

كتب روغوف على تلغرام أنه "كان بالإمكان رؤية الانفجار على السفينة من شبه جزيرة القرم التي اعتقد سكانها أنه انفجار بالقرب من مستوطنة ياكوفينكوفو القريبة من جسر القرم".

أوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة، التي ضمتها موسكو، لنحو ثلاث ساعات قبل أن تستأنف في ساعة مبكرة من صباح السبت، بحسب مركز معلومات الطرق السريعة على تلغرام.

وأظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن الناقلة SIG ثابتة في مكانها لا تتحرك وتحيط بها قاطرتان جنوب المضيق.

غارات جوية على القرم

وجاء أحدث هجوم في البحر الأسود مع إعلان أوكرانيا، الجمعة، أن إحدى مسيّراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صدّ غارات جوية على شبه جزيرة القرم.

وزاد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين منذ خروج موسكو، الشهر الماضي، من اتفاق سمح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية في ظل النزاع بين البلدين.

يذكر أن الجسر الذي أكملته روسيا في عام 2018، بعد 4 سنوات من ضم موسكو لشبه الجزيرة من أوكرانيا، كان تعرّض لهجومين كبيرين منذ بدء العملية الروسية لأوكرانيا قبل 17 شهرا.

وكان أحدث هجوم في الشهر الماضي، أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات بشكل غير مباشر فقط.

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