لماذا ارتبط اسم حسن الرداد بسفاح التجمع ؟

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب،عن بدأ كتابة سيناريو مسلسل جديد يحمل اسم "سفاح التجمع" والذي يتناول جرائم وقضايا القاتل "كريم" الشهير بسفاح التجمع الذي تحولت قضيته إلى رأي عام خلال الأيام الماضية.

سفاح التجمع

علاقة حسن الرداد بسفاح التجمع

وكشف صلاح العزب في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع النجم حسن الرداد وعرض عليه الفكرة التي أعجبته للغاية، كما أنه اجتمع معه خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من مرة للاستقرار على ملامح المسلسل الذي سوف يحمل مفاجآت عديدة للجمهور.

وقال العزب،أن الفنان حسن الرداد لديه حماس كبير لذلك الدور خاصة أنه من المتابعين الجيدين لتلك القضية.

وأضاف السيناريست، أنه بعد البدء في مشروع المسلسل أصبح الرداد يتابع بشكل أدق التحقيقات الخاصة بهذه القضية، وبدأ في مشاهدة مقاطع الفيديو التي كان ينشرها ذلك السفاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعليم اللغة الإنجليزية حتى يتمكن من معرفة السمات الشخصية الظاهرية لهذا الشخص.

حسن الرداد

السبب الحقيقي وراء عمل المسلسل

وتابع صلاح العزب، أن تلك القضية استفزته بشكل كبير خاصة أن ذلك الشخص الذي ارتكب الجرائم هو شخصية عامة واستطاع أن يخدع الجمهور لوقت طويل ويختبئ وراء شهرته للإيقاع بضحاياه وقتلهم، لذلك فهو شخصية لابد أن تحظى بالاهتمام وتفاصيل القضية تستحق أن يُكتب عنها مسلسل بوليسي من الطراز الأول.

سفاح التجمع

وأكد صلاح العزب، أنه انتهى من كتابة عدد من حلقات المسلسل الذي سوف يكون قصيراً فلن تتجاوز حلقاته العشر حلقات، لذلك من المرجح أن يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأشار أنه لن يتقيد بالوقائع التي ارتكبها سفاح التجمع، لأن العمل ليس فيلما وثائقيا عن هذا الشخص، بينما نحن نقدم عملا دراميا، لذلك لابد أن تكون هناك أحداث من وحي خيال المؤلف، فمن الممكن أن يحتوي المسلسل على جرائم أكثر من التي ارتكبها سفاح التجمع، ومن الممكن أن يرصد العمل بعض الجرائم ذات التفاصيل الصعبة التي نفذها، وجرائم أخرى تضاف من وحي الخيال.

حنان مطاوع

فريق عمل مسلسل سفاح التجمع

قال صلاح العزب، أنه رشح الفنانة سلمى أبو ضيف وحنان مطاوع للمشاركة في بطولة المسلسل، حيث تجسد إحداهما ضحية من ضحاياه والأخرى تجسد شخصية زوجته التي استطاعت الهرب منه إلى لندن.

سلمي أبو ضيف

القبض على سفاح التجمع

كانت قد ألقت أن الأجهزة الأمنية القبض على "سفاح التجمع"، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، أواخر مايو الفائت. وتبين أنه استدرج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وتستكمل جهات التحقيق الإجراءات في القضية بعد قرار إحالته إلى محكمة الجنايات.