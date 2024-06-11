تفاصيل مصرع نائب رئيس مالاوي ومرافقيه في حادث طائرة

كشفت السلطات في مالاوي، عن العثور على حطام الطائرة العسكرية في منطقة جبلية شمالي البلاد بعد بحث استغرق أكثر من يوم، ومقتل نائب الرئيس الملاوي ساولوس كلاوس تشيليما ومرافقيه.

وأكد رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطاب للأمة اليوم الثلاثاء، أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، وكانت تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما واختفت أمس الاثنين.

وبحث مئات الجنود وأفراد الشرطة وحراس الغابات، عن الطائرة أمس الاثنين، وكانت تقل السيدة أولى سابقة بعد فقدانها صباح الاثنين أثناء رحلة تستغرق 45 دقيقة من عاصمة مالاوي، ليلونغوي، إلى مدينة مزوزو، على مسافة نحو 370 كيلومترا إلى الشمال.

وأعلن رئيس مالاوي، أن الطائرة التي أقلّت نائبه ساولوس تشيليما واختفت بعدما غادرت العاصمة ليلونغوي الساعة 7:17 صباحاً بتوقيت غرينتش، لكنها فشلت في الهبوط المقرر بعد 45 دقيقة في مطار مدينة Mzuzuالدولي داخل البلاد.

وكشفت مراقبة الحركة الجوية في مدينة مزوزو (عاصمة المنطقة الشمالية لمالاوي)، أنه كانت نصحت الطائرة، التي كانت تقل نائب الرئيس بعدم محاولة الهبوط بسبب "ضعف الرؤية" وسوء الأحوال الجوية، وأوصت بالعودة إلى العاصمة ليلونغوي.

وأبلغت الإشارات من أبراج الاتصالات عن آخر موقع معروف للطائرة في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات (6 أميال) في محمية غابات، أصبحت منذ ذلك الحين منطقة تركيز لعمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها قوات دفاع مالاوي، واتصل الرئيس الملاوي بدول مجاورة وشركاء دبلوماسيين للمساعدة في البحث عن الطائرة.

قرر الرئيس الملاوي إلغاء زيارته إلى جزر البهاما، وأصدر أمرًا للقوات المسلحة بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكانها، ومضت 24 ساعة حتى صباح اليوم الثلاثاء ولم يتم العثور على الطائرة التي يبدو أنها اختفت في منطقة غابات جبلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ناشن" المحلية.

وكان نائب الرئيس الملاوي يقضي فترته الثانية نائبا للرئيس، كما تولى المنصب أيضا من 2014 حتى 2019 في عهد الرئيس السابق بيتر موثاريكا.