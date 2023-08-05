التشكيل المتوقع لمباراة الهلال واتحاد جدة في ربع النهائي اليوم

تشهد منافسات الدور ربع النهائي في البطولة العربية، مساء اليوم، لقاء ناري يجمع بين الهلال والاتحاد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال واتحاد جدة في ربع نهائي البطولة العربية

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام الهلال

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في الدفاع: حمد الله العليان – زكريا الهوساوي – أحمد شراحيلي – أحمد بامسعود.

في الوسط: رومارينيو – نجولو كانتي- إيجور كورونادو- فليبي جوتا.

في الهجوم: عبدالرزاق حمد الله – كريم بنزيما.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة اتحاد جدة

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في الدفاع: ياسر الشهراني – على البليهي – خاليدو كوليبالي – سعود عبدالحميد

في الوسط: روبن نيفيش – محمد كنو – ميتشيل – سالم الدوسري – ميلينكوفيتش سافيتش.

في الهجوم: عبدالله الحمدان.

و ينطلق لقاء الهلال السعودي و اتحاد جدة فى تمام الساعة 9:00 مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، فيما تذاع المباراة عبر قناة SSC1 HD