البطولة العربية.. كلاسيكو سعودي بين الهلال والاتحاد والسد أمام الشرطة بربع النهائي

تشهد منافسات البطولة العربية، مساء اليوم السبت 5 أغسطس الجاري، مواجهتين من العيار الثقيل في ربع نهائي البطولة، فيلتقي الهلال والاتحاد، بالاضافة الى مواجهة السد والشرطة فتستعرض لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد لقاءات كأس الملك اليوم و القنوات الناقلة.

جدول مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم

يواجه السد القطري نظيره الشرطة العراقي السادسة مساء اليوم، فى المبارة التى تجمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في ربع نهائي البطولة العربية.

و يلتقى الاتحاد بنظيره الهلال السعودي فى المواجهة النارية التى تجمع الفريقين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) التاسعة مساء اليوم.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للاندية العربية

وتذاع مباريات كأس الملك سلمان للاندية الأبطال ( البطولة العربية )، بشكل حصري عبر شبكة قنوات SSCالمشفرة.