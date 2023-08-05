يتقابل فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد مع نظيره الهلال فى المواجهة التى تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية والقناة الناقلة

و تنطلق صافرة احداث مباراة الهلال ونظيره اتحاد جدة فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، فيما تذاع عبر قناة SSC1 HD

الهلال والاتحاد

و نجح فى حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، أربع فرق من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري.