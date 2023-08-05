كانوا بيشتروا علاج.. وفاة طالبتين صدمتهما سيارة بشبين القناطر

لقيت فتاتان حتفهما ، إثر اصطدام سيارة بهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات، وجرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر المركزى، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

كانوا بيشتروا علاج..مصرع طالبتين صدمتهم سيارة بشبين القناطر

وكانت البداية ،بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة "مريم. ن" 15عاما، ليلى. ا"16 عاما، مقيمان دائرة المركز.

وتبين أنهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات بالمنطقة صدمتهما السيارة، وجرى نقل جثتيهما لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

مصرع عامل بحادث تصادم بالعبور

وفي سياق آخر، صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر حادث تصادم، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على السيارة التي صدمته وقائدها.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد وائل عابدين، رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.