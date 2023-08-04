أقدم شاب ثلاثيني من عمره ، علي انهاء حياته باستخدام أداة حادة إثر مروره بأزمة نفسية حادث ، عقب اشتراكه في مشاجرة مع آخرين إثر خلافات علي حساب كوب شاي أثناء جلوسهم علي كافيه بقرية كفر العزيزية بنطاق مركز سمنود.

خلاف علي كوب شاي .. يدفع شاب علي إنهاء حياته بالغربية

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وصول المدعو "م.ن"24 سنة عامل مصاب بقطع في شريان أطرافه جراء استخدام سلاح أبيض حال جلوسه مع زملاءه باحدي المقاهي بنطاق قرية كفر العزيزية بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط مباحث مركز سمنود، بأن الشاب أنهي حياته بيده باستخدام أداة حادة عقب مشاركته في مشاجرة مع زملاءئه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

مقتل شخص على يد 4 أشخاص بمحافظة الدقهلية

كما شهدت قرية كوم اليهود مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مقتل شخص على يد 4 أشخاص، وذلك بعد أن اقتحموا منزله، وتعدوا عليه بالضرب لاتهامهم له بالسرقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

كانت البداية بتلقي ، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس بوصول "محمد أحمد محمد"، وشهرتة "موكشة"، الى المستشفى جثة هامدة ادعاء تعدٍ من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث وبالفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه داخل منزله بالضرب، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم لاتهامهم المجني عليه بسرقتهم.

جرى إيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتورطين في الحادث.