هاني فرحات يحسم الجدل ويرد على شائعة ارتباطه بأنغام "حد يتجوز أخته"

أنغام واحدة من أقوي الأصوات المصرية التي شهدها الوطن العربي على الاطلاق، والتي تميزت بصوتها العذب وحسن اختيارها للأغاني خاصة الأغاني الطربية الأصيلة، والأمر الذي جعلها دائما في مرمى الشائعات التي جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل.

أنغام وهاني فرحات

هاني فرحات يرد على شائعة ارتباطه بأنغام لأول مرة

رد المايسترو هاني فرحات، عن المزاعم التي انتشرت في عام 2020 حول ارتباطه بالفنانة أنغام سرًا حيث زعمت أخبار عن وجود علاقة غرامية وصلت للزواج من المطربة وقائد فرقتها الموسيقية في الحفلات التي أحيتها في تلك الفترة، وذلك بعد فترة قليلة من طلاقها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كشف هاني فرحات حقيقة الأخبار المتداولة وخرج عن صمته لأول مرة ليرد على تلك الشائعات نفيًا كل الأخبار التي تتعلق بوجود علاقة حب بينه وبين أنغام، موضحًا بأنه تجمعه علاقة صداقة قوية تكاد أن تصل إلى الأخوة بينه وبين الفنانة، قائلًا :" أنغام مسئوليتي على المسرح ولازم اسندها نجاحها في الحفلة دليل على نجاحي وبعتبر ده مسئولية كبيرة مني، لما حد كان بيقولي انت اتجوزت أنغام كنت بهزر وأقول أنا اتجوزت أختي وبنقعد نضحك".

أنغام وهاني فرحات

هاني فرحات: أنغام من الفنانات اللي متأثرتش بالأغاني التجارية

وكشف المايسترو هاني فرحات، عن رأيه في أنغام بشكل عام موضحًا أن الفنانة لها لون خاص بها وتعتز بمبدأها في الحفلات والأغاني، وتختار أغانيها بعناية كما تتميز بأسلوبها الخاص في الغناء والذي ميزها عن غيرها من الفنانات.

أنغام وهاني فرحات

وقال فرحات :" أنا بحترم أنغام بتحارب على مبدأها وفي الحفلات عندها كم أغاني عظيمة ولما بنسمع الأغاني القديمة الخاصة بيها، بنجد أنها مرتبطة كلها بذكرياتنا وبنشعر وكأنها لسه عاملة الأغنية امبارح لأنها مش بتمشى ورا الموضة وهي درست الموسيقى ومش بتتعبني إطلاقا ولو عندها مشكلة بتقول لي لأنها متعلمة ولو واحد تاني هيكون حاسس بمشكلة بس مش عارف يقول المشكلة فين".

أنغام وهاني فرحات

حفل أنغام في جدة

شهد حفل أنغام، والذي أحيته في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، بعنوان «صوت مصر»، ضمن حفلات صيف جدة، حضورًا جماهيريًا ضخم من جميع الجنسيات العربية، وانطلقت لتقدم وصلات طربية من أغانيها، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، وتقاسم معها الجمهور الغناء، ومن الأغاني التي قدمتها انغام: هي عمري معاك، أهي جت، عارفة قيمتي، لا تهجى، أنا عايشة، حالة، أساميك الكتيرة، بخاف أفرح، حالة خاصة جدًا، نسينا نعيش.

حفل أنغام في جدة