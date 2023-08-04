حفل أنغام في جدة.. «صوت مصر» يسبب أزمة جديدة وجماهير شيرين ترد

تصدر اسم الفنانة أنغام محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أحيت حفلًا غنائيًا ضخم في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، بعنوان «صوت مصر»، ضمن حفلات صيف جدة، والأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على شيرين عندما وصفت نفسها بصوت مصر.

أنغام

جمهور السوشيال ميديا في حالة انقسام بسبب شيرين وأنغام

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالأخص موقع تويتر هشتاج يحمل اسم "أنغام في جدة" و"صوت مصر في جدة"، واعتبر البعض أن هذا الحفل رد قوي على الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تصريحها المثير للجدل في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي"، عندما سألها المذيع عن "من صوت مصر" لترد الفنانة بأنها الوحيدة التي تستحق اللقب، وتسبب الأمر في أزمة كبيرة بين الجماهير.

أنغام في جدة

وبعد الحفلة الضخمة التي أحيتها أنغام مساء أمس، انقسم رواد السوشيال ميديا بين المؤيد لها والمعارض، حيث قال المؤيدين لأنغام كالأتي، " اليوم انغام عباره عن انغااااااااام هي فعلا صوت مصر"، " لما تسمع جملة (مصر عندها انغام ) من كبار الشعار و الملحنين والفنانين هنا تكون فخور جدًا انك بتحب انغام ومتاكد أن انغام صوت مصر وهي من تستحق تشريف مصر و رافعه راس كل شخص بيحب الفن في مصر"، " انغام بكل حفل لها تخليني اتأكد ان ماحدا بيقدر ينافسها بحضورها وسلطنتها على المسرح وبالإحساس اللي بتغني فيه .. محبتي الك ولصوتك ومكانتك بقلبي كبيرة يا صوت مصر، الله يسعدك اضعاف السعادة اللي بتجينا وقت نسمعك".

أنغام

أنغام

بينما اعتبرت جماهير شيرين أن الحفل رد على تصريحات الفنانة وأن هذا الأمر تصرف غير لائق ويعد إهانة للنجمة، ودافعوا عنها بقوة وجاءت التعليقات كالأتي، " صوت مصر بالثبات بالختم يعني مش بحفله مدفوع لها اجر ولا دعايه ولا انفتاح ده مهرجان بعلبك اول مطربه مصريه بعد ام كلثوم تقف علي مصرح بعلبك وطرب واستجمام ..مش مقارنه بس للتذكير يامحدثين الالقاب"، " هل انتي صوت مصر؟ تفشل، ماقد شفت احد مشفوح على الالقاب مثلها لدرجة وصلت لمستوى جديد وصارت تبرر، واللي يضحك محد قالها صوت مصر غير فانزها ولا الواقع والكلام الحقيقي يقول العكس"، صوت مصر الأول هي شيرين بلا منازع".

شيرين

شيرين

حفل أنغام في جدة

شهد حفل أنغام في جدة، حضورًا جماهيريًا ضخم من جميع الجنسيات العربية، وانطلقت لتقدم وصلات طربية من أغانيها، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، وتقاسم معها الجمهور الغناء، ومن الأغاني التي قدمتها انغام: هي عمري معاك، أهي جت، عارفة قيمتي، لا تهجى، أنا عايشة، حالة، أساميك الكتيرة، بخاف أفرح، حالة خاصة جدًا، نسينا نعيش.

أنغام في جدة