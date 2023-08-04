لقي شخص حتفه ، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعقار سكني في منطقة الجيزة ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتوالت النيابة التحقيق .

سقط من الطابق الرابع ..مصرع شخص فى الجيزة

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “محمد سعيد” يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتشال جثة طافية بنيل مصر القديمة

كما تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة طافية على سطح النيل، في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل مصر القديمة.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق شقة بإمبابة

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة إمبابة، مما أسفر عن إصابة شخص فى العقد الثالث من عمره بحالة اختناق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص يدعي أحمد محمد 28 سنة بحالة اختناق..

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.