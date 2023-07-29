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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة طفلة سقط عليها حائط في الشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

توفيت طفلة، متأثرة بإصابتها بكسور متعددة ونزيف إثر تعرضها لسقوط جزء من حائط من الطوب اللبن عليها ناحية قرية "الشيخة حمدة" التابعة لمدينة القرين في محافظة الشرقية.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين  بوصول الطفلة "سلمى. أ. م"   6 سنوات، جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف وكسور نتيجة سقوط جزء من حائط عليها.

 

أوضحت التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر إصابتها بكسور نتيجة سقوط جزء من حائط عليها.

 

تحرر عن المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على جثمان الطفلة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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