ملقي في حظيرة مواشي.. كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره بها طعنة في الرقبة وملقاة في حظيرة لتربية المواشي بجوار منزله بقرية الكمالية بمركز المحلة.

تعود أحداث الواقعة ، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة حول ورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة شاب بها طعنة في الرقبة بسلاح ابيض ملقاه بحظيرة مواشي بجوار منزله .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان الجثمان لشاب يدعي عبد الله سرور في العقد الثاني من عمره وتم نقل الجثمان الي مستشفى المنشاوي بطنطا لتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

إصابة شخص في حريق شقة بإمبابة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة إمبابة، مما أسفر عن إصابة شخص فى العقد الثالث من عمره بحالة اختناق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص يدعي أحمد محمد ٢٨ سنة بحالة اختناق ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث منشأة القناطر

كما لقى شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـمنطقة منشأة القناطر وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد وجود مصادمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعلى الفور أنتقل المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب فى العقد الطريق بمنشأة القناطر صدمته سيارة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.