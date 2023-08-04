كشف ملابسات تعرض سيدة للضرب بسلاح أبيض في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول فيديو على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض سيدة للتعدى بالضرب بسلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديوعلى إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يظهر خلاله تضرر (أحد الأشخاص وزوجته) من تعرض الثانية بالتعدى بسلاح أبيض من قبل زوج نجلتهما بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطربمديرية أمن الجيزة بقيام شخص بالتعدى على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثاًإصابتها.. وبسؤال المجنى عليها قررت بأنه حال سيرها بالطريق بدائرة المركز.. تقابلت مع (زوج نجلتها "له معلومات جنائية" وشقيقه - مقيمان بدائرة المركز) وحدثت مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات زوجية بين الأول وبين نجلتها قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاًإصابتها وفرا هاربان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترف الأول بإرتكابه الواقعة.. كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.