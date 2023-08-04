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الجمعة 04 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شاب باختناق في حريق شقة سكنية بإمبابة

حريق
حريق

سيطرت  قوات الحماية المدنية بالجيزة،  علي  إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة إمبابة، مما أسفر عن إصابة شخص فى العقد الثالث من عمره بحالة اختناق.

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ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

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إخماد حريق عقار في حدائق أكتوبر

إصابة شاب بحالة أختناق في حريق شقة سكنية بإمبابة 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة ، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص يدعي أحمد محمد ٢٨ سنة بحالة اختناق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شاب صدمته سيارة بمنطقة منشأة القناطر

ولقى شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـمنطقة منشأة القناطر وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد وجود مصادمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعلى الفور أنتقل المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب فى العقد الطريق بمنشأة القناطر صدمته سيارة،  مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت إحدى التجمعات السكنية "تحت الإنشاء" بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية، مصرع عامل، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام سيارة نقل تانك مياه به أثناء رجوعها للخلف بدائرة قسم شرطة العبور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقى مصرعه إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين مصرع "جابر ع ج"، 34 سنة، عامل سيراميك، ومقيم بني سويف، أثناء قيامه بالعمل بإحدى التجمعات السكنية الجديدة "تحت الإنشاء"، وقيام قائد سيارة بالرجوع للخلف اصطدم به عن طريق الخطأ، ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

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