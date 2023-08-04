"مرماح وتحطيب".. تعرف على السلطان عبد الجليل في احتفالات ذكرى مولده بجنوب الأقصر

على أنغام المزمار، ترقص الأحصنة، وتبدأ المبارزة بالعصا، في جو يكسوه الفرحة، وعلى أطراف حلبة التحطيب تجمع المحبون والمريدون؛ ليشاهدوا لعبة التحطيب، التي بدأت بمنطقة النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا، جنوبي الأقصر.

الاحتفالات في أقصى الجنوب بمدينة الشمس تستمر على مدار ثلاثة أيام، انطلق أولها اليوم الجمعة، وتُستكمل ليومين آخرين، ليختتم بمرماح الخيل، الذي يجمع كافة الفرسان أو محبي الخيول من أنحاء محافظة الأقصر؛ احتفالًا وإحياءا لذكرى مولد السلطان عبد الحليل بالنمسا.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من الاحتفالات، فالأهالي في الجنوب يذبحون الذبائح، ويقدمون اشهى الأطعمة؛ لإكرام الزائرين الذي قدموا من مختلف أنحاء الأقصر؛ للمشاركة في احتفالات مولد السلطان.

والسلطان عبد الجليل ولد عام 1488م يقال إنه ولد بمحافظة بلقاس بدولة المغرب، وكانت نشأته نشأة دينية، فقدم مع أسرته إلى الإسكندرية عام 852 ه‍ وبعدها توجه إلى الصالحية بمحافظة البحيرة، وظل هناك مدة من الزمن، حتى توفي والده، ثم توجه إلى مدينة إسنا، وكان وقتها معه الكثير من العرب الذين أقاموا معه بمدينة إسنا حتى توفاه الله فى 1573 م عن عمرا يناهز الـ 58 سنة.



وذكر مؤرخون أن نسب السلطان عبد الجليل يعود إلى الإمام على بن أبي طالب، وزوجته فاطمة الزهراء بنت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ حيث أن اسمه بالكامل هو " عبد الجليل النمسي بن نصر الدين هوبر بن سراج الدين، بن على نور الدين، بن محمد جمال الدين وفا، بن نور الدين على نفرج أبو جراب بن حسين الأبطح الجميلي بن السلطان حسن الأنور ( الأبطح) بن على البدري المكي بن ابراهيم المغربي بن محمد أبو القاسم بن أبو بكر، بن إسماعيل الزهري بن عمر بن على المغربي بن الأمير عثمان بن حسين الفاسي المغربي، بن محمد أبو نمي بن موسى الأشهب( الجوني) بن يحيى الصوفى بن عيسى بن على التقى بن محمد المهدي بن حسن الخالص، بن الإمام على الهادي بن محمد الجواد بن على الرضا بن الإمام موسى الكاظم، بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن ابي طالب.

ومن بين القصص التي تتردد ويتناولها الأجيال في إسنا، أن السلطان عبد الجليل حين استقر بمنطقة حاجر النمسا، أنشأ مجموعة معمارية أثرية متكاملة، هذه المجموعة ضمت مسجدًا، ومقام، وضريح، وإيوان ملاصق للمسجد، ومكان لذبح النذور، بالإضافة إلى خلوة للعبادة، وفناء كبير، كما يذكر انه في عام 2009م، صدر قرارًا من هيئة الآثار رقم 528 بضم المنطقة لهيئة الآثار.