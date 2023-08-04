تكثف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

ضبط المتهمين بالاتجار في الحشيش في طلخا بالدقهلية

وتمكنت الأجهزة الأمنية في نطاق مديرية أمن الدقهلية ، من ضبط شخصين - لهما معلومات جنائية - بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزتهما 5 طرب من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وقطعتيِّ سلاح أبيض.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تباشر نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم بعابدين، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

كشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة (أحد الأشخاص) الهروب لدى مشاهدته للقوات، وتم ضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبحوزته (مبلغ مالى "مجهولة المصدر").

وأفادت التحقيقات أنه جاء فى اعترافات المتهم بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالى المُشار إليه ولاذ بالفرار، وبالانتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجنى عليه، وبسؤاله تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأمن يكشف تفاصيل التعدى على حصان بالطالبية

وتمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين؛ لرصده مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان "مجهولان" يقومان بالتعدي على «حصان» بالضرب حتى سقط أرضًا بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدي على الدابة على النحو المشار إليه لرفضها التحرك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.