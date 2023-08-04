الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي أحد الأشخاص على آخر وإحداث إصابته بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص لقيام آخر بالتعدى عليه وإحداث إصابته وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخربعصا خشبية وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وأضافت: بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مالك مكتب لتركيب كاميرات المراقبة- مقيم بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص»له معلومات جنائية«– مقيم بذات الناحية) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر مطالبة المجنى عليه»للجانى«بباقى مستحقاته المالية مقابل تركيب كاميرات مراقبة بالمحل خاصته.



وتابعت: عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.