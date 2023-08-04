إبراهيم العرجاني لـ بكري: "الإرهابيون خرفان أمام هيبة القبائل السيناوية" (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري: "إن إبراهيم العرجاني، أحد شيوخ القبائل السيناوية، له دور كبير في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء".

نوه إلى أن الشيخ إبراهيم العرجاني وسامي لافي تعاونا سويًا في ضحد الإرهاب والتشدد، مشيرًا إلى أنهما نسقا مع الجيش والقيادات وسارا على خط من الوطنية دون أي تغيير.

أذاع بكري لقاءً سابقًا أجراه معه في مايو 2015؛ ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، إذْ قال العرجاني فيه: “إن تنظيم “داعش” يحاول إحداث فتنة بين القبائل السيناوية”، منوهًا إلى أن الأمر غير مسموح به على الإطلاق وهناك وعي قبلي بالحركات المشبوهة التي يرتكبونها.

بث الفتنة:

لفت إلى أنه كان هناك اجتماع لمنع حدوث فتنة بين السواركة والترابين، مردفًا: “عند غياب هيبة القبائل يكون للخرفان هيبة وهم يقصد (الإرهابيين) كذلك".

أكد العرجاني، أن تنظيم “داعش” مجرد تنظيم هش والنبي والإسلام حذر منهم، عندما قال: “يخرجُ في آخرِ الزمانِ قومٌ أحداثُ الأسنانِ سفهاءُ الأحلامِ يقرأونَ القرآنَ لا يُجاوزُ تَرَاقِيَهُمْ يقولونَ من قولِ خيرِ البريَّةِ، يمرقونَ من الدِّينِ كما يَمرُقُ السهمُ من الرَّمِيَّةِ”.