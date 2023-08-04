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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إير كايرو تتسلم أولى طائراتها من طراز ايرباص A320neo

بوابة الوفد الإلكترونية

تصل  اليوم الطائرة آيرباص  A320neo الثالثة عشر فى أسطول شركة  آيركايرو .. و هى الطائرة الأولى فى المرحلة الثانية من خطة عمل آيركايرو التى ترفع أسطول أيركايرو من 30 الى 60 طائرة. 

 

أكد المحاسب حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو أن ما وصلت اليه الشركة هو نتاج عمل جميع العاملين بالشركة، إذْ يعمل الجميع بجد واجتهاد على رفع و تحديث البنية التحتية لآيركايرو وإعداد جيلين ثان وثالث من النابهين فى صناعة النقل الجوى.

 

 أضاف شريف أنه بحلول عام 2027  سيصبح أسطول الشركة الى ٦٠ طائرة، وذلك بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران وجميع قيادات إيركايرو.

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