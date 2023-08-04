إير كايرو تتسلم أولى طائراتها من طراز ايرباص A320neo

تصل اليوم الطائرة آيرباص A320neo الثالثة عشر فى أسطول شركة آيركايرو .. و هى الطائرة الأولى فى المرحلة الثانية من خطة عمل آيركايرو التى ترفع أسطول أيركايرو من 30 الى 60 طائرة.

أكد المحاسب حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو أن ما وصلت اليه الشركة هو نتاج عمل جميع العاملين بالشركة، إذْ يعمل الجميع بجد واجتهاد على رفع و تحديث البنية التحتية لآيركايرو وإعداد جيلين ثان وثالث من النابهين فى صناعة النقل الجوى.

أضاف شريف أنه بحلول عام 2027 سيصبح أسطول الشركة الى ٦٠ طائرة، وذلك بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران وجميع قيادات إيركايرو.