وائل الفشني في ساقية الصاوي .. اليوم

يحيي الفنان وائل الفشني حفلاً غنائياً ، اليوم الجمعة على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى،وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ومقرر أن خلال الحفل باقة متنوعة من الأغانى الطربية ومجموعة من أغانيه التي يفضلها الجمهور ويتفاعل معهل بشكل كبير .

أجدد أغاني وائل الفشني

يستعد وائل الفشني، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان “مش لاقيك”، تتضمن كلماتها مخاطر الإدمان والمخدرات على فئة الشباب، ومقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

انتهى المطرب وائل الفشني والمطرب أسر زكي من تصوير أغنية جديدة بعنوان "مش لاقيك"، من كلمات محمد عبد الوهاب، والحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد اسماعيل، المنتج الفني : مدحت فهمي، صولو فلوت وساكس: محمد بدر.

تفاصيل أغنية مش “لاقيك” لـ وائل الفشني

تتناول الأغنية مخاطر إدمان المخدرات على الشباب، وكيف يمكن أن تتسبب في انهيار وموت أقرب الناس لنا، وتقدم رسالة مهمة لمن ذهب في هذا الطريق الخطر بأنه لن يدمر حياته فقط ، ولكن يتسبب بقدر كبير في تدمير أسرته وأصدقائه.

والأغنية تلقي الضوء على شاب فقد شقيقه بسبب إدمان المخدرات، وتتناول لحظة الفراق الصعبة التي يشعر بها هذا الشاب تجاه شقيقه الذي رحل بطريقة صعبة للغاية، وتقول بعض كلمات الاغنية : "كل دقيقة تعدي عليا وأنا لسه مش لاقيك أحب كل اللي يحبك وأعادي اللي يعاديك".