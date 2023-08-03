وائل الفشني في مهرجان العلمين .. القنوات الناقلة للحفل

يحيي الفنان وائل الفشني، حفلًا غنائيًا اليوم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي 2023، ومقرر ان يقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي يفضلها الجمهور .

في إطار الفعاليات المتنوعة لمهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفية، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذاعة حفل المطرب وائل الفشني اليوم الخميس في الثامنة مساء، على قناة "الحياة"من مسرح الشارع بمدينة العلمين الجديدة.

ويأتي حفل الفشني قبل الحفل المرتقب للنجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم والذي يقام على مسرح أرينا العلمين ويذاع على قناتي "الحياة" و"سي بي سي" في العاشرة من مساء اليوم على الهواء مباشرة، وفي نفس التوقيت سيتم إذاعة الحفل الضخم للنجم تامر حسني، على قناة "دي إم سي".

كما يذاع في العاشرة من مساء غدا الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة "أون".

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفية، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.

أجدد أغاني وائل الفشني

يستعد وائل الفشني، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان “مش لاقيك”، تتضمن كلماتها مخاطر الإدمان والمخدرات على فئة الشباب، ومقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

انتهى المطرب وائل الفشني والمطرب أسر زكي من تصوير أغنية جديدة بعنوان "مش لاقيك"، من كلمات محمد عبد الوهاب، والحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد اسماعيل، المنتج الفني : مدحت فهمي، صولو فلوت وساكس: محمد بدر.

تفاصيل أغنية مش “لاقيك” لـ وائل الفشني

تتناول الأغنية مخاطر إدمان المخدرات على الشباب، وكيف يمكن أن تتسبب في انهيار وموت أقرب الناس لنا، وتقدم رسالة مهمة لمن ذهب في هذا الطريق الخطر بأنه لن يدمر حياته فقط ، ولكن يتسبب بقدر كبير في تدمير أسرته وأصدقائه.

والأغنية تلقي الضوء على شاب فقد شقيقه بسبب إدمان المخدرات، وتتناول لحظة الفراق الصعبة التي يشعر بها هذا الشاب تجاه شقيقه الذي رحل بطريقة صعبة للغاية، وتقول بعض كلمات الاغنية : "كل دقيقة تعدي عليا وأنا لسه مش لاقيك أحب كل اللي يحبك وأعادي اللي يعاديك".