عاجل
أحمد فهمي يفجر مفاجأة عن "سفاح الجيزة" نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر تنفيذًا لعقوبات
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وائل الفشني ينتهي من تصوير أغنية "مش لاقيك" عن مخاطر الإدمان

وائل الفشني
وائل الفشني

يستعد وائل الفشني، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان “مش لاقيك”، تتضمن كلماتها مخاطر الإدمان والمخدرات على فئة الشباب، ومقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

 

انتهى المطرب وائل الفشني والمطرب أسر زكي من تصوير أغنية جديدة بعنوان "مش لاقيك"، من كلمات محمد عبد الوهاب، والحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد اسماعيل، المنتج الفني : مدحت فهمي، صولو فلوت وساكس:  محمد بدر.

 

تفاصيل أغنية مش “لاقيك” لـ وائل الفشني

 

تتناول الأغنية مخاطر إدمان المخدرات على الشباب، وكيف يمكن أن تتسبب في انهيار وموت أقرب الناس لنا، وتقدم رسالة مهمة لمن ذهب في هذا الطريق الخطر بأنه لن يدمر حياته فقط ، ولكن يتسبب بقدر كبير في تدمير أسرته وأصدقائه.

 

والأغنية تلقي الضوء على شاب فقد شقيقه بسبب إدمان المخدرات، وتتناول لحظة الفراق الصعبة التي يشعر بها هذا الشاب تجاه شقيقه الذي رحل بطريقة صعبة للغاية، وتقول بعض كلمات الاغنية : "كل دقيقة تعدي عليا وأنا لسه مش لاقيك أحب كل اللي يحبك وأعادي اللي يعاديك".
 

مواد متعلقة

لطفى لبيب: لم أكن مرشحا لفيلم "عسل أسود" والزعيم ظاهرة لن تتكرر

لطفي لبيب: مُتفاءل لما يحدث في مصر ومطلوب تغيير سلوك المواطن

لطفي لبيب: محبة الناس وصلتني أثناء معاناتي الصحية

ابنة سعيد صالح: قضيت طفولتي في أجواء البهجة والفرح

موعد عرض "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي

إسلام إبراهيم يكشف مستجدات حالة والدته الصحية

جمهور السينما ينتظر فيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان ونيللي كريم

بيت الروبي يواصل نجاحه ويتخطى الـ 700 ألف جنيه