بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات ضباط مديرية أمن القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات لعدد من مديرى القطاعات ومأموري الأقسام ورؤساء المباحث بأقسام الشرطة في القاهرة.

وشملت الحركة، تعيين العميد محمود زكي رئيسًا لقسم المعلومات، والعقيد قدري الغرباوي مفتش بالسلام، كما تم تعيين العميد وائل الشموتي مديرا لمباحث الأموال العامة، العميد محمد رضوان رئيسًا لقطاع العاصمة الادارية

كما تم تعيين اللواء محمد شمس مساعدا فرقة مصر الجديدة، واللواء أحمد جاد مساعد فرقة الشرق، واللواء وليد فرحان مديرا للتخطيط والمتابعة، اللواء سمير صلاح مساعدًا لفرقة الزيتون.

كما تعيين العميد علاء خلف الله رئيسًا لقطاع المال، وتعيين العقيد أحمد وجيه مفتشًا لمباحث الشروق، وعُين المقدم عيد توفيق، رئيسًا لمباحث مصر الجديدة، وتم تعيين العميد هاني القطان رئيسًا لمباحث الطُرق والمنافذ.

كما تضمنت حركة التنقلات ضباط مديرية أمن القاهرة، تعيين العميد محمد دويدار، رئيسًا لقطاع جرائم النفس، والمقدم مصطفى نبيل رئيسًا لمباحث المقطم، المقدم عمر زيدان رئيس مباحث الخليفة، والمقدم وليد المعداوي، رئيسًا لمباحث النهضة، كما تم تعيين المقدم محمود ثروت رئيسًا لشرطة المرافق، والعقيد أحمد عبد العزيز، رئيسًا لمباحث التلفزيون، والعقيد أحمد البنداري مفتشًا لمباحث حلوان.