السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العشرى يتراجع عن استقالته ويحظى بدعم مصيلحى

مصيلحى والعشرى
مصيلحى والعشرى

عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أجتماعاً مع الكابتن طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  و الجهاز الفني فور و صولة إلى مدينة الإسكندرية مباشرة بمكتبه واستمر لمدة ساعتين ونصف لمناقشة الأستقالته التي أعلنها الكابتن طارق العشرى خلال حديث تليفزيونى عقب مبارة اليوم أمام نادى المقاولون العرب 
و عقب هذا الاجتماع تراجع الكابتن طارق العشرى عن تقديم أستقالته و أستمراره مع الفريق ، و أوضح المدير الفني لزعيم الثغر انه تعرض لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية كانت السبب المباشر في تقديم هذه الاستقالة عقب المباراة مباشرة
مُشدداً على تقديره الكامل و الشديد لجماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة و أنه أحد أبناء هذا النادى الكبير و يأمل أن يُحقق ما تأمله و تتمناه جماهير زعيم الثغر و مجلس  إدارة النادى 
و أكد الأستاذ محمد مصيلحى أن الكابتن طارق العشرى أحد أبناء النادى الأوفياء و يعمل بجهد و أخلاص منذ توليه قيادة الفريق ، و طالب رئيس النادى من جماهيرنا العظيمة التي طالما كانت الداعم الأول لهذا الصرح الرياضى صاحب التاريخ الكبير أن تستمر في دعمها و مساندتها للفريق خلال المرحلة القادمة و أكد رئيس النادى مًجدداً أن جماهير النادى لها الفضل الأول في وصول الفريق للمربع الذهبي حالياً  ، مُشيراً أن جماهير زعيم الثغر هى القلب النابض لهذا الكيان العريق .

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