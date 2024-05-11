اللواء نصر سالم: أمن مصر مُصان وقدراتنا العسكرية أقوى من العدو (فيديو)

أكد اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصرى الأسبق، عدم شرعية التواجد الإسرائيلي في معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء”، الذي يعرض على على قناة “سي بي سي” السبت، أن تنظيم العمل بمعبر رفح يخضع لاتفاقية بين 3 أطراف مصر وفلسطين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تواجدها بصورة منفردة الآن مخالف تماما الاتفاقيات وهو ما رفضته مصر.

وأكد أن مصر جاهزة وقواتها على أعلى درجات الاستعداد وتمتلك قدرات عسكرية كاملة أكبر مما لدى العدو، موضحًا أن أمن مصر القومي مُصان باستراتيجية الردع، والعدو يعلم ما لدى مصر من قدرات للدفاع عن أرضها.

وأوضح أن إسرائيل اتخذت قرار اجتياح رفع ولا رجعة فيه، وما يعطلهم في هذا الأمر عدم معرفتها أماكن الرهائن وكيفية استخراجهم واستخلاصهم بالشكل العسكري، إضافة إلى قلقهم من المقامة والتي ستواجههم حال الدخول.

وذكر اللواء أركان حرب نصر سالم، أن إسرائيل غير قادرة حتى الآن على تحديد أماكن الرهائن وهذا ما يُحجم الكيان الصهيوني.

قصواء الخلالي: مصر قادرة على حفظ أمنها القومي

فيما أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن المفاوض المصري أدى دورا تاريخيا وغير مسبوق في القضية الفلسطينية، موضحة أن مصر ردت ردًا تاريخيًا بشأن رفضها للتنسيق مع إسرائيل بشأن المساعدات.

ونوهت أن مصر حذرت اسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على رفح، موضحة ان هذا تحذير مباشر وفيه استحداث نوعي في لغة الخطاب.

واشارت إلى أن ان مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وقامت بتحمل العديد من المزايدات من أجل القضية الفلسطينية .

وأشارت إلى أن ان مصر تسير في خطوات حفظ أمنها القومي ومحاولة رأب صدع الفصائل الفلسطينية، وتجميع العالم على كلمة واحدة لدعم القضية، منوهة أن خطاب الخارجية المصرية شديدة الاتزان والرصانة، والدبلوماسية وتؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية.

عملية عسكرية في رفح

قالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية بعدة غارات في رفح وجباليا ودير البلح والنصيرات شمالي قطاع غزة، مستهدفا حماس .

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يشن غارات في رفح وجباليا ودير البلح والنصيرات في قطاع غزة

وأضافت، أن حماس لا زالت تمتلك صواريخ بعيدة المدى وقد تطلق النار على "غوش دان" من رفح قبل أن يضع "الجيش" الإسرائيلي يده على الصواريخ .