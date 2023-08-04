تعرف على تفاصيل طقس الأسبوع (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من السبت 5 أغسطس 2023 إلى الخميس 10 أغسطس.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس من السبت إلى الخميس 10 أغسطس.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس المتوقعة على مدار الأسبوع:

السبت 5 أغسطس والأحد 6 أغسطس:

وتوقعت الهيئة حدوث شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أعلنت أيضًا هطول أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب وشلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر) على فترات متقطعة، مؤكدة أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين- أبو سمبل - بحيرة ناصر).

الإثنين 7 أغسطس والثلاثاء 8 أغسطس:

أشارت الهيئة إلى أنه تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 9 أغسطس والخميس 10 أغسطس:

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة:

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجآت جديدة في حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة أيضًا، إذ تضرب البلاد ظواهر جوية منها، أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على القاهرة، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.