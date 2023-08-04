درجات الحرارة العظمى تسجل 45 درجة مؤية اليوم الجمعة بالأقصر .. وتوقعات بسقوط أمطار

محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، طقسًا حارًا على أنحاء البلاد، بالتزامن مع الارتفاع الكبير الذي تشهده محافظات الجمهورية مع بداية شهر أغسطس الجاري، فضلا عن هبوب نسمات هواء حارة من فترة لأخرى.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اعلنت ان البلاد ستشهد طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاعًا بدرجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وكشفت الأرصاد الجوية فى بيان عاجل لها حالة طقس الجمعة اليوم 4 اغسطس ، حيث رصدت الأقمار الصناعية تكون سحب ركامية جنوب البلاد، على مناطق (جنوب محافظة الوادي الجديد، بحيرة ناصر- مثلث حلايب)، ورصدت الأقمار الصناعية نشاط رمال مثارة وكثيفة على هذه المناطق.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس فى أغسطس حالة من الأجواء الصيفية، حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء، كذلك سوف نشهد عددا من الظواهر الجوية لفصل الشتاء مثل تكون السحب وسقوط أمطار رعدية على عدد من المناطق.

وأرجعت الأرصاد الجوية سقوط الأمطار إلى ارتفاع الحزام المدارى من الجنوب إلى الشمالي، والذى يكون تلاقى الكتل الهوائية الشمالية مع الكتل الجنوبية الرطبة، وأشارت إلى أن الأمطار ليس لها أى تأثير على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حيث يكون الطقس مستقرًا خلال الفترة الحالية، ونشهد أجواء صيفية معتادة.



