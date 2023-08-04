خورخي خيسوس: "سنبذل ما بوسعنا من أجل التأهل للأدوار النهائية بكأس الملك"

كشف البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الهلال السعودي، عن كواليس استعداد الزعيم لمباراة الاتحاد فى ربع نهائي البطولة العربية التى تجمعهما غدًا على ستاد مدينة الملك فهد.

تصريحات مدرب الهلال السعودي لملاقاة الاتحاد في البطولة العربية:

أكد: "أن الفريق جاهز تمامًا لمواجهة اتحاد جدة مشيرًا إلى أنه سيلعب من أجل التأهل إلى الأدوار النهائية بالبطولة".

كان الهلال السعودي صعد لدور الثمانية كوصيف للمجموعة الثانية ولديه 4 نقاط، جمعها من الفوز على الوداد المغربي وتعادل أمام أهلي طرابلس، وهزيمة من السد القطري.

قال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنبذل ما بوسعنا من أجل المنافسة فنحن نعرف خصمنا جيدًا".

تنطلق صافرة أحداث قمة الاتحاد والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.