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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يعرض منصبًا جديدًا على سيد عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

 قام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعرض منصب جديد على سيد عبد الحفيظ في القلعة الحمراء، بعد قرار رحيله عن منصب مدير الكرة في النادي.

 وأعلن النادي الأهلي، قبل قليل، رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة في القلعة الحمراء، ووجه له الشكر على الفترة الطويلة التي قضاها بين جدران النادي.

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الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ ويوجه له الشكر

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الأهلي يعرض منصبًا جديدًا على عبدالحفيظ:

 عرض محمود الخطيب، رئيس النادي، أثناء الاجتماع، على سيد عبدالحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط، للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

 "وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده، وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم، مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي.

وعبّر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبدالحفيظ من جهد خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عن طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير.