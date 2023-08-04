المصري يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم مباراته أمام الأهلي بكأس مصر

أعلن مسؤولو المصري البروسعيدي عن تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية التى شاهدتها مباراة الأهلي بكأس مصر التى جمعت الفريقين بدور الثمانية من البطولة.



المصري البورسعيدي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة:

وتقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالبت إدارة المصري مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدًا عن أعضاء لجنة التحكيم، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في القرارات كافة التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع احتفاظ النادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد تحقيقه الانتصار على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.