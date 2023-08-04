الأهلي يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ ويوجه له الشكر

أعلن النادي الأهلي قبل قليل رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة في القلعة الحمراء ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران النادي.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

“وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل الكثير من الإنجازات المحلية والقارية”.

جاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي.

وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبدالحفيظ من جهد خصوصًا أنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده واستحق التقدير، في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة المقبلة.

وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبدالحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.