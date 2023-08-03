مروان عطية: الأهلي لا يستسلم وخضنا مباراة صعبة أمام المصري

علق مروان عطية لاعب النادي الأهلي على الفوز الصعب لفريقه على حساب المصري البورسعيدي في كأس مصر.

وكان الأهلي قد فاز على المصري بصعوبة بهدفين لهدف في مباراة امتدت لأشواط إضافية حيث سجل أحمد قندوسي هدف الفوز في الدقيقة 108 من عمر المباراة.

وقال مروان عطية في تصريحات تليفزيونية "نحن في مرحلة نهاية الموسم، ولكن الأهلي لا يستسلم وكانت مباراة صعبة للغاية أمام المصري".

وأضاف “ لعبنا لآخر دقيقة أمام المصري وكنا على قدر المسئولية وأهنئ الجماهير واللاعبين على التأهل لنصف النهائي”.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد تحقيقه فوز مثير على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية لهدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب دور الثمانية من البطولة.