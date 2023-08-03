قمصان: الأهلي يستحق التأهل وننتظر تحديات كبيرة

تحدث سامي قمصان مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نتيجة مباراة المصري في ربع نهائي كأس مصر.

وأكد سامي قمصان خلال تصريحات عقب المباراة أن الأهلي يستحق الفوز والتأهل لنصف النهائي بعد الأداء والروح القتالية الكبيرة.

وأضاف مدرب الأهلي أن المارد الأحمر ينتظره تحديات كبيرة خلال الموسم المقبل، وخاصة بعدما نجح في تحقيق كل البطولات خلال الموسم الحالي، لذلك سيكون مطالبًا بالحفاظ على ألقابه، كما أنه سيشارك في كأس العالم للأندية وبطولة دوري كرة القدم الإفريقي.

ووجه قمصان الشكر إلى جماهير الأهلي مؤكدًا أنها قدمت لوحة رائعة من العطاء للفريق على مدار الموسم، كما شكر الجهاز الفني الذي قام بمجهود كبير من أجل ظهور الفريق بمستوى رائع، وكذلك أثنى على جميع لاعبي الفريق وحتى الذين رحلوا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدموا كل ما لديهم من أجل حصد كل البطولات.

وكان الأهلي قد فاز على المصري بصعوبة بهدفين لهدف في مباراة امتدت لأشواط إضافية حيث سجل أحمد قندوسي هدف الفوز في الدقيقة 108 من عمر المباراة.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد تحقيقه فوز مثير على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية لهدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب دور الثمانية من البطولة.