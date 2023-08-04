محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة لمحطة قطارات الصعيد

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب وإمبابة والمنيرة والهرم للوقوف على نسب التنفيذ.



شملت جولة محافظ الجيزة تفقد المحاور المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية وطلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضاري للقطاع بالكامل.



كما تفقد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للكثير من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.



إذ تابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عددًا من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولًا بأول وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالطريق.