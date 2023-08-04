أمريكا تنفذ حكم الإعدام في سفاح فلوريدا بحقنة مميتة

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية حكم الإعدام في سفاح فلوريدا، بحقنة مميتة، وهو من أشهر المجرمين في أمريكا، إذ اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى.

السفاح يدعى في جيمس بارنز ويبلغ من العمر 61 عامًا، كان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، عندما أقر باغتصاب وقتل الممرضة باتريشا ميلر، البالغة من العمر 41 عامًا في 1988.

وعام 2007 حكم على السفاح بالإعدام في جريمة قتل ميلر الممرضة وتأجل التنفيذ، ثم أجرى بارنز مقابلة في 2012 مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تلفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام"، وأقر بارتكاب جريمتي قتل آخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.

وبعد انتشار جرائمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وكالات الأخبار، أطلق عليه اسم "سفاح فلوريدا".