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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران للأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع شركة FLY EGYPT

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران وFly Egypt

 شهد الدكتور سعد معبد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، والمحاسب أحمد الحلو، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Fly Egypt، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وشركة Fly Egypt، ويأتى هذا التوقيع فى إطار جهود الشركة نحو تعظيم العائد وتوفير خدمات أفضل للمسافرين.

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 قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ عمرو محمود، رئيس قطاع الأسواق الحرة، والأستاذ ياسر الرملي، مساعد المدير التنفيذي للشئون التجارية لشركة Fly Egypt.

 ومن جانبه، صرح الدكتور سعد معبد، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للأسواق الحرة، أن هذا التعاون يهدف للاستفادة من خبرة الشركتين في مجال البيع لتكون مصر للطيران للأسواق الحرة هى المورد الوحيد لمنتجات الأسواق الحرة للبيع على أسطول طائرات شركة Fly Egypt، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى تعظيم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بما يتواكب مع توجيهات وزارة الطيران المدني فى التوسع فى الأنشطة التجارية كافة وتحقيق نمو اقتصادي.

 

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