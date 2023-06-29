نجولو كانتي يستحوذ على نادي الدوري البلجيكي

أتم النجم الفرنسي نجولو كانتي صفقة جديدة في مسيرته الكروية بعدما انضم لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي عقب قراره بالرحيل عن تشيلسي الإنجليزي.



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وقرر النجم الفرنسي نجولو كانتي شراء نادي جديد على أن يتولى رئاسته خلال الفترة المقبلة.



ونجح الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق ونجم اتحاد جدة الجديد شراء نادي في الدوري البلجيكي.



وأصبح نجولو كانتي هو الملك الجديد لفريق رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي.



كانتي رئيس نادي في بلجيكا



وينافس نادي رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي في دور الدرجة الثالثة في بلجيكا.

وأصبح نجولو كانتي صاحب الـ 32 عاما هو الرئيس الجديد لنادي رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي.



وسيحصل نجول كانتي على ملكية نادي رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي يوم 1 يوليو المقبل



ويعد نجولو كانتي هو ثاني صفقات اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية بعدما صفقة مواطنه كريم بنزيما



وسيحظى نجولو كانتي بنقلة كبيرة في مسيرته الكروية بعدما قرر خوض تجربة مختلفة في الدوري السعودي وبعد شراءه للفريق البلجيكي.



وأصبح نجولو كانتي هو اللاعب الجديد في خط وسط اتحاد جدة بدلا من طارق حامد.



ويسعى نجولو كانتي لتحقيق المزيد من البطولات بعدما توج مع تشيلسي وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع البلوز.



ويرغب نجولو كانتي في قيادة اتحاد جدة للحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي توج به الفريق في الموسم الماضي.