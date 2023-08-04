سانتو يحدد شرط مشاركة كانتي في كلاسيكو الاتحاد والهلال

حدد المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد شرطه الوحيد لمشاركة نجولو كانتي في مواجهة الكلاسيكو ضد نادي الهلال، في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الابطال بالطائف.

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نونو سانتو يحسم مشاركة كانتي في كلاسيكو الاتحاد والهلال

اشترط نونو سانتو تعافي نجولو كانتي وعدم شعورة ببعض الآلام التي تأتيه بين الحين والآخر، حتى يكون جاهز للمشاركة في مباراة الاتحاد المقبلة ضد نادي الهلال.

طلب سانتو من الجهاز الطبي للنمور العمل على إخفاء إصابة اللاعب وتعافيه سريعًا ليكون جاهز للمباريات المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي للعميد أن كانتي يستطيع اللعب أمام الهلال كأساسي لكنه مازال يشعر ببعض الألآم، وهو الذي حرص البرتغالي نونو سانتو الحديث عنه في اجتماعه مع الفريق الطبي اليوم، وبحث إمكانية مشاركة الفرنسي نجولو كانتي.

وفي سياق أخر، نظّم نونو سانتو برنامجًا خاصًّا للاعب البرازيلي فابينيو حتى يصبح جاهزًا لأولى مباريات الفريق في دوري روشن السعودي أمام نادي الرائد، والمقرر لها يوم 14 أغسطس المقبل، والتي قد تؤجل حال وصول الاتحاد لنهائي البطولة العربية.