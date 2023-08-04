محافظ أسيوط .. استكمال أعمال رصف طريق أسيوط - البداري

كتب - يوسف عبداللطيف :-

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال أعمال رصف طريق " أسيوط - البداري " ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رصف الطريق السريع في المنطقة بين البداري وقرية العقال القبلي بمركز البداري استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ومسئولي الرصف والمرافق بمركز البداري لافتاً إلى تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات والاشغالات وفرش وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة قبل البدء في أعمال الطبقة الأخيرة للرصف مشدداً على المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق

أعمال رصف طريق أسيوط - البداري

أعمال رصف طريق أسيوط - البداري

أعمال رصف طريق أسيوط - البداري