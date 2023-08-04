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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شبح الإعارة يهدد 5 لاعبين بالأهلي في الميركاتو الصيفي

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

يواجه عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شبح الرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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وأصبح 5 من لاعبي الفريق مهددين بالرحيل على سبيل الإعارة في الموسم الجديد على رأسهم طاهر محمد طاهر وعمار حمدي ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا بخلاف قندوسي.
ويسعى الأهلي أيضًا للتوصل لاتفاق لفسخ عقد الكونغولي والتر بواليا بعد نهاية إعارته إلى السيلية القطري.
في الوقت الذي اقترب الدكتور تامر أبو العينين من تولي رئاسة الجهاز الطبي للفريق الأول خلفًا للدكتور أحمد أبو عبلة الذي تم توجيه الشكر له بشكلٍ رسمي خلال الساعات الماضية.