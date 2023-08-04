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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يتمسك بالتعاقد مع سوزا لدعم هجوم الأهلي

جوستافو سوزا
جوستافو سوزا

 أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه بحسم صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك الكوري الجنوبي.

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 وأبلغ  كولر محمود الخطيب، رئيس النادي، بأنه يريد ضم سوزا لتدعيم الهجوم الأحمر مع ترحيبه بخروج الجزائري أحمد قندوسي على سبيل الإعارة.
 ويحاول مسؤولو الأهلي حسم هذه الصفقة لغلق باب الانتقالات الجديدة بشكل نهائي بعد ضم المغربي رضا سليم وإمام عاشور، كما أن هناك نية لتفعيل بند إعادة شراء ثنائي سيراميكا كليوباترا محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام.