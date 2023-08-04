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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري يتقدم بمذكرة إحتجاج رسمية ضد حكم مباراة بكأس مصر

كامل أبو على رئيس
كامل أبو على رئيس النادى المصرى

تقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة إحتجاج رسمية إلى إتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن إستيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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وطالب مجلس المصري برئاسة كامل أبو على مسئولي  بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم  ، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع إحتفاظ النادي المصري بحقه في إتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.