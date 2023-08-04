المصري يتقدم بمذكرة إحتجاج رسمية ضد حكم مباراة بكأس مصر

تقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة إحتجاج رسمية إلى إتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن إستيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالب مجلس المصري برئاسة كامل أبو على مسئولي بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم ، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع إحتفاظ النادي المصري بحقه في إتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.