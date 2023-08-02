المصري البورسعيدي يٌعلن ضم محمد الشامى في صفقة انتقال حر

أعلن المصري البورسعيدي، عن تعاقده مع اللاعب محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي السابق مساء يوم الاربعاء لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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كتب المصري البورسعيدي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " تفاصيل صفقة محمد الشامي في بيان صحفي قائلا: أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الاسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025".

وأضاف :" الجدير بالذكر، أن تلك الصفقة تعد أولى صفقات المصري استعدادًا للموسم الجديد ، علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق انبي ، كان قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادما من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر ، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الاسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

موعد مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي

تنطلق المباراة مساء غد الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، ويذاع اللقاء على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت1.