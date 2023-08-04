بوسي تلتقي جمهورها بالساحل الشمالي.. الليلة

تستعد المطربة بوسي، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، مساء اليوم، الجمعة، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهورها ومحبوها.

وتقدم “بوسي”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطربة بوسي

وكانت طرحت المطربة بوسي، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "مسولي وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وتقول كلمات الأغنية : -

مسوا لي وصبحوا ع الحلو في مطرحه

اللي بيعدل مزاجي بمجرد ما ألمحه

هو سر اندماجي منين ما أروح ولا أجي

هو دوايا وعلاجي وأنا بعشق أريحه

(ده أنا ياما فسحته) ياما، ياما

وبإيدي مرجحته

(ده أنا ياما دلّعته ) ياما، ياما

شارياه ولا بعته

واحشاني مجيته وعزيزة خطوته

قولوا لي هشوفه إمتى بحتاج حنيته

لو غيَّر نمرته عنوانه وحتته

أنا ما اتغيرش خالص إحساسي ناحيته