رعونة مراهق.. ضبط المتهم بإصابة صديقه أثناء قيادته سيارة بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، من القبض على مراهق تسبب فى إصابة صديقه أثناء قيادته سيارة بالتجمع الخامس.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من (صديق نجلها) لتسببه فى إصابة (نجلها "مصاب بشرخ بالجمجمة وتجمع دموى) حال قيام نجلها بالجلوس أعلى شنطة السيارة (قيادة المشكو فى حقه) وقيام قائدها بالسير برعونة بالشوارع، مما أدى لسقوط نجلها أرضا، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وتبين إنتهاء رخصة التسيير وعدم حمله رخصة قيادة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر

ألقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية بمصر الجديدة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العاة التحقيق.

تفاصيل سقوط عصابة سرقة مواتير المياه

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بإحدى الجهات الحكومية) بإكتشافه سرقة "20" لافتة تابعة للجهة محل عمله بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات ، بأسلوب "الفك والخلع" بالإشتراك مع (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية "لأحدهما معلومات جنائية").. تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سىء النية" (صاحب مخزن خردة - مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، من القبض على ديلر بدار السلام، وتبين أنه مسجل خطر يبيع المواد المخدرة.

تفاصيل القبض على ديلر دار السلام

بداية الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - سلاح أبيض ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مسجل خطر ينصب على المواطنين لسرقتهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين لسرقتهم فى عابدين.

تفاصيل القبض على مسجل خطر فى عابدين

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة (أحد الأشخاص) الهروب لدى مشاهدته للقوات ، وتم ضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبحوزته (مبلغ مالى "مجهولة المصدر")، وبمناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم ، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالى المُشار إليه ولاذ بالفرار ، وبالإنتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجنى عليــه ، وبسؤالــــه تعرف على المتهم ، وإتهمه بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.